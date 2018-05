A Nike simplesmente lançou o tênis mais “feio” de todos e ele é um sucesso

O seu pai certamente vai amar! Uma das tendências de moda mais fortes em 2018 é a do tal dos “ugly shoes”, conhecidos por aqui, obviamente, como “tênis feios”. Puxada por marcas como Balenciaga e Louis Vuitton, a trend caiu no gosto de fashionistas e celebridades, como Kylie Jenner e Bella Hadid, e faz parte do interminável revival dos anos 1980 e 1990 no mundo fashion.

Obviamente, marcas, digamos, mais acessíveis não perderam tempo e colocaram no mercado suas versões. Algumas delas, como a Nike, apenas acessaram os arquivos e trouxeram de volta modelos que fizeram sucesso no passado.

Este é o caso do novíssimo M2K Tekno “Pink Foam” que, lançado no início do mês, já é um sucesso e basicamente uma versão rosa e ~melhorada~ do Nike Air Monarch – lançado em 2002 e provavelmente o tênis feio favorito dos pais mundo afora.

Feito em couro na cor millennial pink, ele custa cerca de 100 dólares e, infelizmente, por enquanto, só pode ser adquirido pelo site estrangeiro da marca – algumas numerações já estão esgotadas.

A boa notícia é que ele será lançado no dia 19 de maio no Brasil pelo valor de R$ 399,90. #Atenta