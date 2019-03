A nova bizarrice da moda é uma mistura entre sandália e tênis de corrida

Vira e mexe algumas bizarrices acabam surgindo no mundo da moda, seja em passarelas da alta costura ou por meio de criações de marcas especializadas em streetwear. No ano passado, por exemplo, a Balenciaga foi “longe demais” ao desenvolver uma espécie de camisa/camiseta das mais controversas. Enquanto isso, a Crocs permanece colocando à venda versões doidinhas do calçado – o mais recente, diga-se, era revestido com grama artificial.

Pois saiba que dessa vez foi a Off-White, marca comandada por Virgil Abloh, que entrou na brincadeira e criou sua própria peça híbrida e, bem, igualmente polemicona.

Batizadas de ‘Runner Heel Sandals’– que, em tradução livre seria algo como ‘Sandálias de corrida com salto’ – os sapatos acompanham a estética esportiva da label e são, literalmente, uma mistura entre tênis de corrida – representados pelas cores claras, cadarços brancos e tecido em camurça – e sandálias clássicas de salto fino, com fecho dourado que prende os tornozelos.

O calçado é parte da coleção primavera/verão da marca, e pôde ser visto nas passarelas do desfile Ready-to-Wear 2019, que rolou em setembro do ano passado.

Avaliadas em 884 euros, cerca de 3,700 reais, as sandálias se encontram à venda no site oficial da Off-White (apenas em preto) e prometem esgotar logo, logo!