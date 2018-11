A nova coleção da Vans tem tudo para agradar as astronautas modernas

A Vans, marca de tênis, acessórios e vestuário que vive lançando coleções cheias de criatividade, dessa vez criou uma collab perfeita para quem sempre quis pisar na lua. A coleção, chamada de Vans Space Voyager, chega para homenagear os 60 anos de descoberta e exploração espacial da NASA, e reúne tênis para crianças e adultos, camisetas e até uma jaqueta bicolor – tudo, é claro, em tons de branco, preto, laranja e azul, num clima bem ~cósmico e totalmente inspirado nos trajes dos astronautas.

Entre os oito novos modelos de tênis estão alguns clássicos da marca, como o Sk8-Hi e o Old Skool – de cano alto e cano baixo, respectivamente – que dessa vez aparecem com o logo da NASA e detalhes como o forro exposto e cadarços em preto. Atenção especial para o Sk8-Hi MTE, modelito tecnológico que promete aumentar a retenção de calor dos pés e controlar a umidade dentro dos tênis, e para a versão all-white do Old Skool, chiquérrima e bem minimalista.

Veja a coleção completa:

–

–

–

–

–

A Vans Space Voyager tem preços que variam entre R$ 199,99 e R$ 599,99, e chega às lojas físicas da Vans e ao e-commerce da marca na próxima sexta-feira, 09 de novembro.