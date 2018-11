A nova criação diferentona da moda são essas meias para usar com chinelos

Ah, mas, desta vez, o mundo da moda foi longe, longe demais. A última criação divertida e que, de fato, se espalhou feito uma fofoca boa, são as meias feitas para usar com chinelo. O quê? Não fez sentido? Bom, como diz o ditado, uma imagem diz mais do que as palavras usadas até agora nesse texto.

Está preparada? Aí vai?

O design, que nasceu para ser usado com chinelos ou para a prática de yoga e pilates, tem uma abertura no calcanhar e nos dedos e já está disponível nas mais variadas cores: do rosa ao cinza, do azul ao amarelo.

É também o produto perfeito para quem não se decide se está com frio ou calor, para as geminianas (que mudam de ideia a toda hora!) e para todos que estão a fim de aparecer com um visual bem diferentão.

Porque a moda é assim, né, está em 2059, enquanto a gente continua em 2018.

Para as interessadas, existem diversas opções na loja gringa Etsy e é apenas uma questão de tempo até aparecer em todos os lugares do Brasil – e em alguns tutoriais de crochê no Youtube.