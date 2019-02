Por mais que algumas pessoas ainda torçam o nariz para as pochetes, há de se admitir que, desde seu retorno triunfal à moda de rua, o acessório pegou de vez – não só no Brasil, mas mundialmente. Práticas, as “bolsinhas” têm o tamanho perfeito para que você saia por aí carregando apenas o essencial e, em tempos de Carnaval, são uma boa alternativa para acompanhar o look bloquinho ou dar o toque final para a fantasia elaborada.

Pois foi pensando nisso que a Melissa criou um modelo de pochete moderninho, compacto e, de quebra, perfeito para pular Carnaval. Batizada de “Lip Bag”, a bolsa tem alça regulável e pode ser usada tanto na cintura quanto a tiracolo.

As cinco cores disponíveis são igualmente democráticas, e misturam tons fortes, como amarelo neon e vermelho, com propostas mais discretas. São elas: Amarela Neo Doch, Preta com glitter, Transparente com glitter, Rosé com glitter e a edição especial carnavalesca (nossa preferida!), a “Lip Free Kiss”, modelito vermelho brilhante que vem acompanhado por adesivos e duas cartelas de tatuagens temporárias, criação da designer e tatuadora Larissa Jennings.

Os modelos custam R$ 150 (Melissa Lip Bag) e R$ 160 (Melissa Lip Free Kiss), e já podem ser adquiridos no e-commerce e lojas físicas da marca.

Veja a coleção completa:

Melissa Lip Free Kiss Melissa Lip Free Kiss

Melissa Lip Bag (cor: Amarela Neo Doch) Melissa Lip Bag (cor: Amarela Neo Doch)

Melissa Lip Bag (cor: Preta Glitter) Melissa Lip Bag (cor: Preta Glitter)

Melissa Lip Bag (cor: Transparente glitter) Melissa Lip Bag (cor: Transparente glitter)