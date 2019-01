A parte de trás do vestido de Lady Gaga no Globo de Ouro é imperdível!

Lady Gaga é sempre das mais aguardadas nos tapetes vermelhos, já que seus looks costumam surpreender. E não foi diferente no Globo de Ouro 2019 – ainda mais porque ela é uma forte candidata a levar não um, mais dois troféus para casa na noite deste domingo (6).

Protagonista de “Nasce uma Estrela”, ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz e também na categoria melhor canção original, com “Shallow”, do mesmo filme.

A escolha de Gaga para a noite de gala foi… combinar a cor dos cabelos com a do lookinho.

Enquanto o vestido (Valentino alta costura) é azul e volumoso, os cabelos foram presos em um coque alto e clássico, dando uma vibe princesa da Disney para a cantora e atriz.

E um extra: repara no tamanho da cauda do vestido! Obra de arte:

As joias, poderosíssimas, dão o toque final no look de quem está confiante que vai subir ao palco hoje. Sucesso!