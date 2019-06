A pior tendência dos anos 2000 voltou e já é a queridinha das famosas

O perigo das calças cintura-baixa voltarem à moda é iminente real e está mais próximo do que nunca, porém, outra inimiga tendência tem feito um retorno muito mais bem-sucedido – pelo menos, por enquanto. Nos anos 2000, poucas foram as celebridades que passaram incólumes ao impacto dos vestidos usados sobre calças. De Beyoncé a Ashley Tisdale, passando por todo o casting feminino da TV Globinho, no Brasil, todas foram vítimas da modinha.

Seguindo esse eterno revival da década, era uma questão de tempo até essa ~prática~ voltar a aparecer nas passarelas mais importantes do mundo e foi exatamente o que rolou. Para se ter uma ideia da força desse combo, ele *simplesmente* apareceu nos últimos desfiles de Chanel, Maison Margiela, Vetements, Alexander McQueen, Givenchy, Balmain e Junya Watanabe – só para ficar nas grifes que se apresentam na semana de moda de Paris!

Desfile da Balmain Desfile da Balmain

O passo seguinte? Cair nas graças das it girls! Entre os meses de maio e junho, a combinação surgiu no look do dia das principais celebridades do planeta. A lista inclui Gigi Hadid, Yara Shahidi, Jessica Chastain, Amber Heard, Katy Perry, Lily Collins e Margot Robbie, que estreou com a produção no tapete vermelho de Cannes 2019!

–

Se no passado calças jeans e leggings eram as favoritas para compor as produções, em 2019, vale tudo: calças de alfaiataria, cargo, com aplicações de paetê, em seda… A ideia é não se limitar, não ter medo de brincar com as proporções: quanto mais fluido, melhor!

A missão também é apostar em diferentes estampas, não tem problema não ser “combinandinho”, é tudo meio punk, meio grunge… E, afinal, você já está usando um vestido sobre uma calça, duas peças que não foram criadas para serem usadas juntas. Isso, na vida real, seria o equivalente a roubar a arma de um policial… O que mais poderia dar errado?

Yara Shahidi Yara Shahidi

Brincadeiras à parte, a palavra final sobre a tendência já foi dada. Nesta semana, a estilista e empreendedora Rihanna – que também foi vítima adepta da trend no passado – surgiu no Instagram com a combinação. Se o mundo ainda precisava de algum sinal para a tendência acontecer, ele foi dado.

Como ela consegue ficar bem em tudo?!

Abaixo, confira como as famosas e as marcas estão interpretando a tendência.