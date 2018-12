A PUMA e a Barbie lançaram o tênis mais princesinha gótica de 2018

Existe colaboração mais podre de chique?! Para comemorar os 50 anos do icônico modelo Suede, a PUMA juntou forças com a Barbie e criou um tênis que é o sonho de qualquer princesinha gótica – com direito a laçarote na parte de trás e tudo!

Queridinho de jogadores de basquete, rappers e bboys, o Suede, nos últimos tempos, ganhou também o coração das fashionistas e agora faz a estreia triunfal dele no mundo cor de rosa da boneca mais famosa do mundo.

Na cor preta e com aquelas famosas listras laterais personalizadas com o logo da “Barbz”, o sneaker chegou às lojas brasileiras nesta quinta-feira (06) em quantidades limitadas por R$ 449,90.

Curtiu? Ele pode ser adquirido na PUMA.com e Your ID.