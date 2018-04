Para quem não sabe, a atriz Sarah Jessica Parker já fez muito mais nessa vida do que “apenas” interpretar a icônica Carrie Bradshaw na série de televisão Sex and The City. Além de eternizar a personagem, Sarah, que é referência de estilo para muitas mulheres, vem desenvolvendo um trabalho muito legal na moda, como idealizadora das suas próprias coleções.

Tudo começou em 2014, com o lançamento da sua linha de sapatos de festa, a SJP by Sarah Jessica Parker. A marca reúne modelos lindos de calçados feitos a mão, que podem ser encontrados em lojas dos Estados Unidos e até mesmo de Dubai (!).

Além dos sapatos e acessórios, a atriz lançou, na última segunda-feira (23), uma coleção de vestidos de noiva e festa, a SJP by Sarah Jessica Parker Bridal – com venda exclusiva nas lojas físicas e e-commerce da Gilt.

A coleção é formada por 10 peças, pensadas exclusivamente para noivas modernas, que desejam fugir do tradicional ao escolher o look do casamento. Entre os destaques, vestidos longos clássicos se misturam a outras propostas mais atuais, como macacões festivos, bodies e saias trabalhadas.

Sarah Jessica Parker posa ao lado das modelos durante lançamento de sua collab em parceria com a Gilt – Sarah Jessica Parker posa ao lado das modelos durante lançamento de sua collab em parceria com a Gilt

Com preços, comprimentos e tamanhos variados – os modelos custam de 295 a 2395 dólares, e atendem a corpos que vão do PP ao GG – a collab foi pensada levando em conta os looks usados pelas noivas desde o momento do Chá de Cozinha até o grande dia. Entre os tecidos e materiais, pense em muito crepe, cashmere, rendas, bordados, laços delicados, plumas e miçangas.

–

Já na cartela de cores, além do branco de sempre, podemos notar também o uso do azul, rosa clarinho, laranja-avermelhado e pretinhos nada básicos.

Veja mais alguns modelos maravilhosos:

–

–

–

–

–

Além da coleção de moda noivas, a loja também passa a vender 15 modelos diferentões de sapatos da SJP by Sarah Jessica Parker, com preços que vão de 350 a 485 dólares.

Infelizmente, a Gilt não entrega no Brasil.