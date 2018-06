A Vans lançou o tênis mais lindo e minimalista dos últimos tempos

A Vans é muito conhecida por seus tênis estilizados, feitos em parceria com as mais diferentes marcas possíveis. E, desta vez, não foi diferente na colaboração com a Rains, grife de roupas dinamarquesa famosa pela atenção caprichada aos detalhes.

Juntos, e a partir do icônico modelo Sk8-Hi Reissue Lite, aquele de cano alto, eles criaram uma peça minimalista e monocromática, com o cadarço mais fino e detalhes revestidos em couro suede, o que o deixa mais resistente à água. E não apenas a textura dele, mas também a cor, branco gelo, são inspiradas na área de Refshaleøen, região industrial no porto de Copenhagen, uma grande influência para a criação.

Olha só o tênis!

O Sk8-Hi Reissue Lite da coleção Vans x Rains utiliza a tecnologia de absorção de impaco UltraCush™ Lite, que, de acordo com release enviado à imprensa, garante amortecimento, rebote e suporte de longa duração.

Ele já está a venda no Brasil, por 549,90 reais, nas lojas: Blood Stream, Bossa Nova, Natural One, OQVestir, Virus, Visionaire, YourID e #Since66.