Acessível, Kate Middleton usa vestido de 89 libras – à venda pela internet

Kate Middleton é a rainha duquesa do hi-lo. Isso significa, para quem não sabe, que ela mistura como ninguém peças caríssimas de grifes estreladas com outras de lojas populares e acessíveis. Dessa forma, ela consegue manter o glamour da realeza, mas ao mesmo tempo se mostrar “gente como a gente”.

No domingo (19), ela divulgou fotos de um passeio com a família, em um jardim que ela mesma desenhou para o RHS Chelsea Flower Show, uma exposição de plantas que acontece de 21 a 25 de maio em Londres. Enquanto todos os olhos iam para a fofura das crianças – temos até uma foto de Louis andando! – a gente quis mesmo descobrir de onde era o lindo vestido florido que ela escolheu para o shooting.

Plim! A duquesa acessível ataca novamente. Ela escolheu um vestido floral e com babados da marca & Other Stories.

Essa loja é do mesmo grupo da H&M, mas um degrau acima. Enquanto a H&M é famosa pelas roupas bem baratinhas, a & Other Stories trabalha com mais design e tendência, e acabamentos melhores. O preço do vestido? Apenas 89 Libras.

Convertendo para nossa moeda, fica R$ 466,44. Não é o vestido mais barato do mundo, mas vamos lá: é daqueles que, parcelando no cartão, até rola comprar.

É claro que, como tudo o que Kate usa, esse vestido já esgotou nas lojas. Uma pena, porque era fácil de comprar: vende pela internet.