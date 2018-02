Já sabemos que o look queridinho do Carnaval, neste ano, não vai demandar muito esforço para ser colocado em prática. Ele basicamente gira em torno do trio da vez: body ou maiô, uma pochete descolada e aquele tênis “de guerra” nos pés.

Para deixar a proposta ainda mais interessante, a chave é finalizar a montação com um acessório de cabeça criativo que, nesse caso, quanto mais chamativo, melhor. A vantagem é que diferentes marcas e lojas vêm oferecendo boas opções de tiaras, chapéus e faixas que, de tão elaborados, acabam fazendo as vezes de fantasia. Aí, é só combiná-los com peças mais básicas, caso você faça a linha discreta, ou então usá-los como meros detalhes de um visual bem espalhafatoso, feito para atrair atenção por aí.

A seguir você encontra algumas alternativas de acessórios de cabelo, que podem tanto servir como investimento – e durar por muitos carnavais – quanto inspirá-la para soltar a criatividade e fazer o seu em casa, em uma pegada mais artesanal.

Acessórios de cabeça incríveis para usar no Carnaval:

1. Tiara de conchas, Renner, R$ 39,90*

2. Tiara de gatinho, Renner, R$ 29,90

1. Pente de penas e cristais, BarbaraH, à venda na Obra Ipanema, R$ 275

2. Tiara com flores, Renner, R$ 29,90

1. Coroa de plumas, BarbaraH, à venda na Obra Ipanema, R$ 380

2. Grampos de folhas, Can Can, à venda no e-commerce Oqvestir, R$ 42

1. Arco Abacaxi, Josefina Rosacor, R$ 49

2. Pente de pássaro, Can Can, à venda no e-commerce Oqvestir, R$ 149

1. Arco Flora, Aroeira Abe, à venda no e-commerce Oqvestir, R$ 244

2. Arco Floral, Josefina Rosacor, R$ 69

Da esquerda para a direita:

Arco Estrelar, Josefina Rosacor, R$ 89

Arco Pássaro, Josefina Rosacor, R$ 59

1. Elástico com paetês, Renner, R$ 25,90

2. Kit com tiara e munhequeiras, Mulher-Maravilha, Renner, R$ 39,90

1. Tiara de estrelas, Renner, R$ 29,90

2. Arco Coelho, Lança Perfume, R$ 107

1. Tiara Gato com pedrarias, Segue o Baile Adereços, R$ 65

2. Tiara Urso, Segue o Baile Adereços, R$ 70

1. Tiara strass, Segue o Baile Adereços, R$ 55

2. Tiara veludo frutas, Segue o Baile Adereços, R$ 50

*Preços pesquisados em 05/02/2018