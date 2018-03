O tapete vermelho do Oscar 2018, que acontece neste domingo (04), em Los Angeles, começou com um destaque inusitado: o acessório escolhido por Adam Rippon, medalhista olímpico norte-americano da patinação artística no gelo.

Para a grande noite, ele escolheu desfilar pelo red carpet com um terno estilizado com um harness (!!!), essa cinta com ares fetichistas usada para cobrir o tronco. Uma gravata borboleta de couro finalizou a produção.

Esta é a primeira vez do esportista no evento e a primeira vez que um look do tipo é usado na grande festa do cinema.

Quem assina a produção é Jeremy Scott, estilista da marca-evento Moschino.

Confira

A gente simplesmente amou, e vocês?