Se com a Kylie a gente conhece todas as últimas novidades de beleza, com a Kendall Jenner é babado certo: a garota sempre aparece com uma nova ideia de look ou com o que vai ser tendência nos próximos meses no Instagram (e na vida real). No momento, ela está obcecada por uma certa calça jeans legalzona – e próxima febre entre as garotas descoladas.

Assinado pela ØBLANC, marca sustentável e unissex da designer Olivia Oblanc, o modelo reto e cintura-alta (que deve, em breve, substituir a calça skinny como preferência mundial) foi feito com dois pares de jeans reciclados que foram rasgados na frente e na parte de trás e depois costurados juntos – por isso esse efeito fofo das franjas.

Para as interessadas, a peça ainda está disponível e custa 175 dólares (algo em torno de 700 reais). A modelo completou o look com top cropped Zimmermann e clutch da Louis Vuitton.

Com acesso a todas as grifes do planeta, Kendall dificilmente repete looks e essa já é a terceira vez que ela aparece com o jeans, ou seja: ele é especial e, anota aí, vai bombar!

–

Eu já quero um igual. ❤