Além do look, Maisie Williams e o namorado também usaram maquiagens iguais

Os relacionamentos entre jovens millennials estão cada vez mais coordenados no assunto looks do dia. Há alguns dias, Miley Cyrus e a ex-namorada Kaitlynn Carter fizeram algumas aparições públicas com produções fashion similares. No último domingo (29), durante a Semana de Moda de Paris, na França, foi a vez de Maisie Williams, a Arya de “Game of Thrones”, levar essa “tendência” para outro nível.

Na primeira fila do desfile do Thom Browne, estilista conhecido por uma moda “preppy” desconstruídona, ela e o namorado, Reuben Selby, apostaram em terninhos parecidos criados pelo designer, meias colegiais idênticas, além do uso de uma maquiagem coordenada com direito a olho esfumado coral e tudo. Mais fofo do que isso, impossível!

Vale lembrar que a dupla curte mesmo sair de casa combinando: meses atrás, quando a atriz passou a andar por aí com os cabelos em tom de rosa pastel, o namoradinho logo resolveu seguir os o estilo adotado por ela e também tingiu os fios da mesma cor.

Porque atualmente não basta mais apenas usar o look parecido, para os casais em 2019, a beleza e o cabelo também precisam conversar com a roupa. Ai, já quero um mozão…