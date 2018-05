A top Alessandra Ambrósio brilhou no tapete vermelho do Festival de Cannes, na última segunda-feira (14). O luxuoso vestido bordado Zuhair Murad é daqueles que provam que você pode usar preto e sem ser básica. Volumoso na medida, o look chama ainda mais a atenção quando visto de trás, pois ostenta um belo decote nas costas e uma cauda deslumbrante.

Para dar um toque de cor à produção, a modelo também usou grandes jóias de esmeralda, ônix e brilhantes, assinadas pela De Grisogono. O destaque vai para o colar que caia pelas costas, valorizando mais ainda o decote.

–

–

–

–

–