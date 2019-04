AMARO e C&A lançam coleções para te ajudar a arrasar no look de festival

View this post on Instagram

Se você também está no clima dos festivais, vem com a gente e com a nossa musa da semana, a @vicqueen! Com uma pegada mais western, o look p&b com cinto poderoso é um dos nossos queridinhos desse #mood #FestivalSeason, que tal? #Mindse7CeA #ootd Body Ref. 9561894 | Short Ref. 9565441 . . . #PraCegoVer Imagem retangular em ambiente fechado e aproximada. Se vê no centro apenas o body e uma parte do short da influenciadora Victoria Hollo. Ela veste um body transpassado estampado pied de poule manga longa e decote v preto, short jeans mom preto com um cinto preto com fivela.