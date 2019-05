Amber Heard usa vestido com cinto e arrasa no tapete vermelho de Cannes

Até agora, os looks clarinhos foram unanimidade no tapete vermelho desta edição do Festival de Cannes. De Selena Gomez, que ousou com um top cropped da Louis Vuitton, a Elle Fanning e seu longo com capa da Gucci, ninguém quis saber dos tons sóbrios.

Seguindo a mesma linha, na quarta-feira (15), foi a vez de Amber Heard aparecer deslumbrante no red carpet do evento, com um vestido na mesma paleta.

Ela, que está promovendo a nova versão do longa francês ‘Lés Miserables’, escolheu uma peça creme com saia transparente, fenda lateral na perna direita e toda enfeitada por pequenos paetês.

–

A produção tem dedo da dupla de stylists Rob Zangardi e Mariel Haenn, e faz parte da coleção de alta-costura verão 2018 da marca Claes Iversen. Mas apesar dessa pegada toda sexy presente no modelito, o que mais chamou atenção mesmo foi o cinto grandão, com fivela igualmente máxi. Tendência da temporada, nunca pensamos que o acessório funcionaria tão bem também em um visual de gala.

–

Amber completou o visual com sapatos transparentes com spikes, da Louboutin, e joias delicadinhas Chopard.

–

A atriz brilhou igualmente no quesito beleza, ao apostar em uma espécie de coque lateral torcido, com efeito molhado (look que ela já havia usado anteriormente), além de um make sofisticado, com olho esfumado preto que se destacava pelos pontinhos de luz e batom nude. Todos os produtos usados para compor a beautè eram L’Oréal Paris.

–