Amber Heard usou uma touca de natação no tapete vermelho e foi glorioso

Se existe uma coisa que precisa ser aplaudida em um tapete vermelho cinematográfico, ela se chama comprometimento. E ninguém demonstrou mais essa qualidade em 2018 do que Amber Heard, na estreia de “Aquaman”, em Londres.

Intérprete da rainha dos mares Mera, a atriz fez uma homenagem bem literal à personagem do filme no red carpet do evento e, desta forma, foi protagonista de uma das loucurinhas fashion mais legais no ano.

Ela serviu altas doses de drama, moda e ousadia.

Para isso, recorreu ao desfile mais recente de alta-costura da Valentino e encontrou o vestido mais perfeito para a ocasião: verde-alga e com detalhes em dourados, a peça em tecido brocado era, sem dúvida, inesquecível.

Mas o melhor ficou por conta da luxuosa touca de natação da mesma marca. Sim, você leu direito, ela usou uma TOUCA DE NATAÇÃO, fazendo, ao mesmo tempo, uma homenagem ao longa e ao guarda-roupa melindroso das estrelas dos anos 1920. Genial! Saltos dourados Brian Atwood completaram a produção.

Ao lado de Ezra Miller – e o look “sacos de lixo” Moncler na estreia de “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, esse foi um dos momentos mais inesquecíveis e gloriosos do red carpet neste ano.