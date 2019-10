Angelina Jolie combina look gótico suave com acessório tendência da vez

Cansou dos looks de tapete vermelho usados por Angelina Jolie nas últimas semanas? Pois é, nós também não. A atriz, que está divulgando o lançamento de ‘Malévola: Dona do Mal’, tem acertado muito na escolha de suas produções de gala, que variam entre visuais ‘góticos’ interessantes e vestidos glamourosos cheios de brilho.

Na última quinta (10), para mais um evento de promoção do filme, que rolou em Londres, na Inglaterra, Angelina manteve a proposta, digamos, gótica suave, ao surgir com um modelo preto e mídi Alexander McQueen, com detalhes em renda no colo e nas mangas.

Ela posou para fotos ao lado de Elle Fanning (intérprete da princesa Aurora), que estava igualmente bem maravilhosa a bordo de um look em alfaiataria monocromático da Gucci.

–

O mais interessante do look de Angelina, entretanto, ficou mesmo por conta dos acessórios, todos enfeitados com spikes (aqueles pininhos de metal, em diferentes tamanhos, muito populares na moda do movimento punk).

Do cinto aos sapatos de bico fino, passando, é claro, pela tiara (ou seria coroa?), tudo contava com o detalhe.

–

Aqui no MdeMulher, inclusive, nós já havíamos cantado a bola de que as tiaras tinham voltado com força total, tanto nas passarelas da alta costura internacional, quanto nas coleções de marcas mais comerciais e lojas de departamento.

Na moda de rua e no guarda-roupa de outras celebridades conhecidas, as tiaras também são hit, e reúnem fãs como Kate Middleton, Lily Collins e Zendaya. Angelina optou por usar o acessório com os cabelos soltos, lisos e divididos ao meio. Um delineado clássico e a boca nude completaram a beleza.

–