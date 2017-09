Estas são as três novas tattoos da Angelina e o significado delas

A atriz e diretora Angelina Jolie, como sempre, arrasou demais na estreia de “Primeiro Eles Mataram o Meu Pai”, parceria entre ela e a Netflix sobre o genocídio no Camboja. Para o tapete vermelho, que aconteceu nesta quinta-feira (14), em Nova York, ela levou todos os seis filhos e até o pai Jon Voight, com quem sempre manteve uma relação distante.

Leia Mais: Angelina Jolie resolveu levar a família em peso ao red carpet

Tanto ela quanto as crianças adornaram os looks com uma flor chamada Plumeria, a boa e velha dama-da-noite, aquela com o cheiro bem forte durante o período noturno. Apesar de não ter explicado o motivo do uso do símbolo, um dos significados da plantinha é positividade.

Expert em red carpet, Angie também estava incrível num vestido cinza saído direto da coleção de alta-costura de 2017 da Dior.

Mas o detalhe que chamou a atenção mesmo foram as três novas tatuagens nas costas da estrela, exibidas pela primeira vez em fotos oficias.

Feitas em 2016, durante as gravações do filme, as tattoos seguem o estilo Yantra, técnica milenar nascida no Camboja e baseada em figuras geométricas, animais e divindades. Quando ela adotou Maddox já tinha feito um desenho parecido no ombro esquerdo.

De acordo com a Vanity Fair, elas seriam como pedidos de proteção, amor, paz e uma vida próspera.

Angelina Jolie tem cerca de 20 tatuagens e a maioria delas possui algum significado relacionado à família dela. Fofa!