Angelina Jolie usou o look mais bonito de todos no tapete vermelho e fim

Não tem discussão. Nesta quarta-feira (9), aconteceu a estreia londrina de “Malévola: A Dona do Mal”. Angelina Jolie, a estrela da produção, desde que se iniciou a temporada de tapetes vermelhos desse filme, tem simplesmente aparecido com looks incríveis seguidos de looks incríveis – e ela certamente poderia aparecer com uma camisola do red carpet e mesmo assim todo mundo iria aplaudir.

Mas, desta vez, ela se superou. Honestamente? A gente poderia escrever uma receita de bolo aqui ou publicar um ensaio completo de Michel Foucault e ninguém ia dar a mínima após ver isso:

E isso:

E isso:

E mais isso:

Óbvio que a estrutura óssea dela ajuda muito no resultado final, mas, sim, é um look impressionante.

Da coleção de Alta-Costura da grife Ralph & Russo, o vestido em um tom de gelo, de longe, com tanto tule envolvido, pode até lembrar algo que uma princesa usaria, um look facilmente usado por Elle Fanning, a colega dela de elenco que nasceu para usar esse tipo de produção.

Mas, não se engane, as ombreiras um tanto pontudas, as correntes, e uma espécie de armadura/ harness no torso deixaram tudo bem mais punk e interessante – do jeito que a rebelde Angelina sempre curtiu.

Eu? Estou aplaudindo aqui.