Angelina Jolie usou um look tão chique que parecia realeza, em Londres

Chique, chique, chique! Angelina Jolie foi uma das convidadas do aniversário de 200 anos da Mais Distinta Ordem de São Miguel e São Jorge, na Catedral de São Paulo, em Londres, na manhã desta quinta-feira (28). Já que, por motivos de um resfriado, a Rainha Elizabeth II cancelou a participação dela no evento, a atriz de “Malévola” foi a grande estrela da cerimônia, como informou o Daily Mail.

E, se tem uma coisa que Angelina sabe, é se comportar (e se vestir!) como uma estrela!

Para a ocasião, ela apareceu com um vestido de seda Ralph & Russo, grife queridinha dela e da Meghan Markle, em tom de marfim, coordenado com um fascinator na mesma cor. O toque fashionista ficou por conta dos acessórios: as luvas foram um escolha que surpreendentemente funcionou, além da bolsa e dos sapatos metálicos Eden.

No evento para receber uma homenagem especial, Angelina, desde 2014, é uma Dama Honorária da “Ordem”, título concedido pela Rainha que reconhece serviços prestados à política externa britânica e esforços em país estrangeiros, principalmente, pelo trabalho dela para pôr fim à violência sexual em zonas de guerra.

O broche usado por ela, na verdade uma Insígnia, é chamado de Grande Cruz da Mais Distinta Ordem de São Miguel e São Jorge.