Anitta usou biquíni tendência em férias no Havaí com o boy

Os anos 2000 voltaram com força total, não é mesmo? E com tudo o que a década pede: muito conjuntinho esportivo, jeans, bandanas, exagero, e, obviamente, logos. A logomania, que começou no final dos anos 1990, se alastrou feito uma febre e, em pouco tempo, já estava saturada. Mas, como uma fênix fashion, ressurgiu e apareceu nos principais desfiles internacionais, como Dior, Gucci, Balenciaga e Vetements.

A Louis Vuitton, por exemplo, uma das expoentes máximas dessa tendência, recentemente, se uniu com a marca cool Supreme e criou uma coleção-cápsula recheada de itens-desejo e, lógico, muitos logos. Anitta, a pessoa que mais trabalha no Brasil, que não é boba nem nada, pelo contrário, é superantenada, tratou de separar algumas pecinhas para ela.

De férias no Havaí, ao lado do boy-marido Thiago Magalhães, a malandra resolveu ostentar e montou um look-praia Louis Vuitton + Supreme da cabeça aos pés (Paris Hilton ficaria orgulhosa!):

😎 A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Feb 28, 2018 at 7:28pm PST

Como o dia não parecia estar totalmente ensolarado, ela se jogou em uma produção bastante esperta e fashionista com uma jaquetinha jeans largadinha.

Minha melhor companhia 💕 A post shared by Thiago Magalhães (@thiago21) on Feb 28, 2018 at 7:10pm PST

Para quem ficou interessada, o look completo custa quase 15 mil reais. O biquíni sai na faixa de R$ 1215, a bandana em R$ 1200 e a jaqueta (esgotada!) vale R$ 12.380.

Para isso que ela trabalha, né, gente!