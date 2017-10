Anitta e Pabllo roubam a cena no red carpet do Prêmio Multishow

Apresentado neste ano por Tatá Werneck e Fábio Porchat, o Prêmio Multishow que rola nesta terça-feira (24), no Rio, é, sem dúvida, a maior premiação pop do Brasil.

E, como tal, merece um tapete vermelho recheado com as maiores estrelas da música do país. Entre elas, Iza, Karol Conká, Ludmilla, Sandy Leah, Lucas Lima e, claro, Anitta e Pabllo Vittar, que roubaram a cena, como sempre.

Leia Mais: Saiba quem é Thiago Magalhães, o novo namorado da Anitta

Provavelmente inspirada nos anos 2000, a década da moda, a intérprete de “Paradinha” apostou num look total branco esporte sexy (que também lembra ao usado por ela em “Sua Cara”).

Prêmio Multishow 2017 A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Oct 24, 2017 at 5:47pm PDT

E, sim, elas combinaram porque branco também foi a cor escolhida pela drag queen.

//sonho realizado 😍❤ #pabllovittar #vittarlover #vittarlovers #v #viviennewestwood #multishow #mu #premiomultishow A post shared by Vittar Lovers Oficial (@vittar_oficiial) on Oct 24, 2017 at 5:53pm PDT

O vestido dela, todo fluido, era Vivenne Westwood.

Veja em movimento

No Twitter, os usuários divulgaram e enalteceram ainda mais as produções da princesinhas brasileiras.

o brasil é da anitta quem discorda o que tenho a ver #PremioMultishow pic.twitter.com/JsF1LQkUh0 — rod (@rodpocket) October 25, 2017

Anitta deslumbrante no red carpet do Prêmio Multishow pronta pra jogar na sua cara. #MelhorClipeTVZAnitta pic.twitter.com/sD1JuGyqfV — Charts Music (@ChartsMusicBR) October 25, 2017