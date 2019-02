Aos 97 anos, a icônica Iris Apfel é contratada como modelo em agência

A decoradora e queridinha do mundo da moda Iris Apfel, aos 97 anos, é a nova contratada da IMG, agência de modelos das maiores e casa de gente como Gigi Hadid, Kate Moss e Kaia Gerber. “Quem poderia imaginar uma ‘garota da capa’ com 97 anos?”, brincou ela em entrevista ao WWD.

Conhecida pelos óculos com armação redonda, fios brancos, lábios sempre com batom vermelho e por causa dos looks ultracoloridos e cheios de joias e bijuterias, além de ter sido a responsável pela decoração da Casa Branca durante o mandato de 9 presidentes, ela não tem interesse em desfilar nas passarelas mundo afora, está mais inclinada para parcerias com marcas, presenças VIP e outras oportunidades em revistas. “Como eu poderia desfilar? Isso é ridículo. Eu espero que possamos fechar colaborações, ou talvez eu me tornar uma porta-voz. Vou deixar isso para eles (a IMG) resolverem, eles sabem melhor das coisas do que eu”, disse.

E, apesar dela nunca ter tido um agente, como disse, Iris tem um currículo impressionante. Em 2005, por exemplo, foi a primeira pessoa viva, que não uma estilista, a ter uma exibição com as roupas e acessórios dela no Metropolitan Museum of Art, de NY. Entre os trabalhos como modelo, já esteve na revista britância Dazed & Confused (aos 91 anos, foi a mulher mais velha a aparecer na capa da publicação), na Vogue Itália e fechou importantes parcerias com MAC e Kate Spade.

Sobre continuar trabalhando e buscar novas oportunidades na carreira, ela mandou um conselho: “Não acho que um número deveria fazer diferença e fazer você parar de trabalhar. Acredito que aposentadoria é um destino pior que a morte. Eu amo trabalhar, amo meu trabalho. Sinto pena das pessoas que não gostam do que elas fazem”.