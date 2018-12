Após look “polêmico”, Bruna Marquezine é comparada com Larissa Manoela

De férias da TV brasileira, Bruna Marquezine está atualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, convidada pela PUMA, marca da qual ela é garota-propaganda. Por lá, no final de semana, ela participou de um evento organizado pela Teen Vogue, ao lado de Maisa Silva e Cara Delevingne.

Se para a ocasião, ela escolheu um look mais esportivo, nos momentos de folga, optou por algo, digamos, mais “diferentão”. Não é novidade para ninguém o quanto, nos últimos tempos, o estilo da atriz evoluiu e se tornou mais ousado, aventureiro…

No Instagram, na madrugada de domingo para segunda-feira, ela surgiu com o top cropped e até aí tudo bem (as peças casuais com inspiração na lingerie estão cada vez mais comuns em eventos), o que dividiu os seguidores mesmo foi a escolha de uma calça ultramoderna da Maison Margiela, casa de moda conhecida por sempre puxar os limites do mundo fashion.

O modelo – que já está esgotado nas lojas -, com cós duplo e uma mistura de jeans com alfaiataria e estampa risca de giz (ALERTA TENDÊNCIA para essa estampa) ,já tinha causado ~polêmica~ no desfile da marca e não foi diferente na caixa de comentários da estrela.

E, entre quem criticava e defendia, muitas pessoas resolveram comparar com uma escolha recente de look do dia de outra atriz…

Na semana passada, Larissa Manoela apareceu desta forma:

Não demorou muito para a galera encontrar semelhanças, apesar de que Lari optou por sobrepor uma saia jeans a um vestido da Diesel. A peça da Bruna era um híbrido.

Reza a lenda, quando duas ou mais famosas usam a mesma coisa, é tendência na certa. Aprovadas?