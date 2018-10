Após polêmica com saia, Meghan Markle é comparada à Lady Di

Após o que pareceu uma eternidade, o tour real terminou oficialmente e Meghan Markle guardou uma “causadinha” para o último dia. Ao lado do Príncipe Harry, nesta quarta-feira (31), em passagem pela Nova Zelândia, a Duquesa de Sussex teve um ~incidente~ chamado jocosamente pela imprensa britânica de “Momento Diana”.

A gente explica! Para a ocasião, ela escolheu uma belíssima saia Givenchy (a mesma grife do vestido de noiva dela!) e até aí tudo bem. O problema é que a peça, num tom de azul elétrico, era semi-transparente e plissada com listras de diferentes cores. Em contato com o flash das câmeras, e dependendo do ângulo, parecia ser possível enxergar a roupa íntima da duquesa através da saia. Mas nada disso: era tudo uma ilusão de ótica causada por essa junção de fatores.

Ah, e onde entra a Princesa Diana?

Em 1980, ao lado de duas crianças que ela cuidava no berçário onde trabalhava, ela foi fotografada com uma saia transparente (e dessa vez nada de ilusão!). Na época, ela tinha 19 anos e era “apenas” namorada do Príncipe Charles. Foi um escândalo!

Hoje, a gente olha e não vê absolutamente nada demais. E o mesmo vale para Meghan: transparente ou não, a saia é linda e o look é um dos melhores que ela já usou desde que entrou para a família real.