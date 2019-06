Aqui estão as maiores tendências de botas do inverno 2019

Dizem por aí que “no frio as pessoas se vestem melhor”, e embora a gente, aqui no MdeMulher, acredite que é possível se vestir bem em toda e qualquer estação do ano, devemos admitir que o inverno permite, sim, que as pessoas usem alguns itens de moda um tantinho mais sofisticados: casacos pesados, jaquetas estilosas e botas dos mais diferentes estilos estão aí para provar exatamente isso.

Se você é do tipo que preza por um bom calçado, mas ao mesmo tempo quer estar a par das maiores tendências do momento em matéria de botinhas, dedique alguns minutos do seu dia a esta matéria, pois reunimos 36 opções de botas* que estão com tudo nesta temporada, além de, claro, disponíveis para compra.

Para adiantar um pouco as coisas, vale dizer que os modelos de cano curto e médio permanecem dominando o mercado, embora as botas de cano beeem longo já estejam ensaiando um retorno, mesmo que tímido, e aparecendo com mais força em certas coleções.

Botas estilo country, seja pelos materiais, como couro e camurça, pelo tipo do salto, mais quadradinho, ou pelas cores que variam entre caramelo, marrom e bordô, também se configuram como aposta certeira.

Botinhas em vermelho e as não mais tão polêmicas botas brancas, que caíram no gosto de geral, incluindo brasileiras, seguem presentes nas linhas de inverno, e a novidade fica por conta da inserção de demais tons no catálogo das marcas, entre eles o cor-de-rosa, o azul e até mesmo o amarelo.

A maior tendência de botas em 2019, entretanto é o animal print. Pode reparar: lojas nacionais e internacionais fizeram questão de, neste ano, inserir pelo menos um modelito com estampa animal para as estações mais frias. Prints que imitam pele de onça (um clássico da estamparia), vaquinha ou de cobra – quase uma unanimidade -, estão por toda a parte.

Sem mais delongas, veja a seguir nossas sugestões que, como sempre, têm valores, propostas e materiais variados.

1. Bota de salto com cano curto, R$ 269,90 - AMARO 2. Bota vermelha, R$ 420 - Capodarte

1. Bota Camila Lopes (preta), R$ 219,90 - Inbox Shoes 2. Bota marrom, R$ 490 - Capodarte

1. Bota de couro country, R$ 369,90 - AMARO 2. Bota marrom com fivela, R$ 437 - Lança Perfume

1. Coturno Mari Gmnz (rosa), R$ 249,90 - Inbox Shoes 2. Bota salto baixo estilo country, R$ 279,90 - Piccadilly

1. Ankle boot, R$ 579 - Zara 2. Bota animal print, R$ 373 - Lança Perfume

1. Coturno, R$ 164,90 - Beira Rio Conforto 2. Bota com laço, R$ 179,90 - Modare Ultraconforto

1. Bota cano longo, R$ 480 - Schutz 2. Coturno animal print, R$ 144,90 - Moleca

1. Bota Chelsea Bruna Huli, R$ 199,90 - Inbox Shoes 2. Coturno salto baixo cano curto e cadarço, R$ 309,90 - Piccadilly

1. Bota animal print cobra, R$ 199,90 - Renner 2. Bota metalizada, R$ 590 - Capodarte

1. Bota salto médio com estampa animal, R$ 199 - Zara 2. Bota salto baixo estilo Country, R$ 279,90 - Piccadilly

1. Bota bicolor de salto alto e cano longo, R$ 359,90 - Piccadilly 2. Bota com recorte lateral, R$ 259,90 - AMARO

1. Bota New Western Suede Brown, R$ 195 - Schutz 2. Bota animal print, R$ 174,90 - Vizzano

1. Bota elástica de salto com argola, R$ 199 - Zara 2. Bota Deluxe Croco Red Brown, R$ 195 - Schutz

1. Bota Salto Flare Texturas, R$ 289,90 - AMARO 2. Bota Napa Confort Escarlate, R$ 299,90 - Santa Lolla

1. Bota vermelha, R$ 154,90 - Beira Rio Conforto 2. Bota animal print com ponteira metalizada, R$ 299,99 - Renner

1. Bota animal print, R$ 299,99 - Renner 2. Bota Napa Confort preta, R$ 349,90 - Santa Lolla

1. Bota Rocker Shine Black, R$ 295 - Schutz 2. Bota de camurça, R$ 159,90 - Vizzano

1. Bota Napa Confort Wine, R$ 349,90 - Santa Lolla 2. Coturno, R$ 204,90 - Vizzano

*Preços referentes a 28 de junho de 2019