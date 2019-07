As fashionistas lá fora estão amando usar Havaianas com looks arrumadinhos

Sabe aquela convenção social (ultrapassada) de que usar chinelo Havaianas só é “permitido” na praia, dentro de casa ou em situações bem descontraídas, tipo para ir até a padaria ou visitar a melhor amiga num dia de preguiça? Esqueça tudo isso.

Ao dar uma olhada nas fotos de moda de rua tiradas durante as mais recentes Semanas de Moda europeias, percebe-se uma semelhança entre as produções escolhidas pelas fashionistas frequentadoras desses eventos: muitas delas passaram a combinar seus looks arrumadinhos com o calçado brasileiro que, já querido pela galera que mora fora, acaba de ganhar ainda mais status.

Boatos de que a tendência, vista em Berlim, Düsseldorf, Paris e Copenhague (por enquanto!), é também uma maneira prática de enfrentar as altas temperaturas do verão europeu com um pouquinho mais de conforto (e menos afetação).

Mas não pense que as Havaianas, nesse “novo” momento, vêm acompanhadas de produções totalmente despojadas, com cara de país tropical, iguais às que estamos habituadas a vestir aqui no Brasil: a graça agora é combinar os chinelos com peças em alfaiataria e tecidos mais sofisticados…

… tipo com calça cargo e camisa para dentro:

Os acessórios, como o cinto com nozinho e a bolsa de cetim, deixam tudo mais divertido.

Com jaquetas de materiais brilhantes, ou com o blazer do momento:

Aqui, quem chama atenção é a jaqueta – e a dica de ouro para quem quiser começar a adotar as Havaianas nos looks mais formais é escolher um par na mesma cor da roupa.

Com vestidões fluidos e ricos em detalhes:

Para as mais ~ ousadas, vale tudo: até coordenar um vestidão com barra de babados com o modelo mais clássico das Havaianas.

Com estampa floral delicadinha:

Já podemos pular para o verão?

E até com peças românticas, de padronagens variadas e comprimento mini:

A estampa Paisley, uma das preferidas de Kate Middleton e hit dos anos 70, voltou com tudo e fica perfeita com o chinelinho.

Ah! Vale dizer, ainda, que as Havaianas queridinhas internacionalmente são aquelas mais tradicionais, de tiras grossas, que vez ou outra vêm enfeitadas com a bandeirinha brasileira.

Os modelos em verde, verde e amarelo e em preto total se configuram como os favoritos das europeias, embora algumas garotas ousem com tons de roxo e cor-de-rosa.

As Havaianas Brasil, caso você não tenha a sua e queira investir em uma, podem ser encontradas facilmente nas lojas físicas e também no site oficial da marca. Com uma cartela de cores diversa e tamanhos que vão do 33/34 ao 47/48, custam de R$ 16,45 a R$ 37,99.