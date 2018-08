As Kardashians usaram os looks mais Kardashians no aniversário da Kylie

Isso é tão Kardashian! Kylie Jenner comemorou 21 anos na madrugada de quinta-feira (09) – o aniversário dela é hoje! – e já pode oficialmente beber nos Estados Unidos. Para comemorar a data, levou os mais íntimos para um restaurante chique, o Craig’s, em Hollywood, e depois armou uma festona em uma boate da região.

Leia Mais: Giovanna Ewbank arrasa demais com look “emoji dançarina” chique

Obviamente, a família compareceu em peso: Kourtney, Kim, Khloe e Kendall fizeram presença VIP e, claro, escolheram os looks mais Kardashians possíveis. O que significa, muita pele, muito decote, muito brilho, muita fenda e uma boa dose de bronzer para finalizar. E isso não é uma crítica! Elas estavam especialmente esforçadas e combinandinhas

Para começar, Kylie, a aniversariante, escolheu coordenar com a peruca loira um vestido magenta oitentista da Dundas. De cetim, a peça possuía ombreiras e era, surpreendentemente, discreta para os padrões fashion das Kardashians.

Bem, mas aí rolou uma troca de roupa…

Sim, a Kylie que conhecemos e amamos está viva! Para a boate, onde todo o bafo aconteceu, ela levou a bermuda de ciclista para outro nível: escolheu uma versão da polêmica peça no formato macacão cravejado de lantejoulas rosé gold.

A grife responsável por criar a peça foi a LaBourjoisie, marca por trás do icônico look de Kendall Jenner no aniversário dela de 21 anos.

twenty one A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2018 at 11:05pm PDT

Kim Kardashian também se esforçou e apresentou um sólido cosplay de Barbie Malibu. Mais uma vez, o rosa e os anos 1980 deram as caras… Seria a volta definitiva do néon? Melhor produção dela em anos!

Kendall Jenner, por sua vez, apostou em um pretinho e deu a dica: se você escolheu ir para uma festa com uma peça preta, ela precisa ser *A PEÇA*. Em couro com efeito lamê, o tomara-que-caia da Bec & Bridge era simples, curto e eficiente e também seguia essa linha oitentista que parecia ser o dress code combinado entre as irmãs. As sandálias eram Prada.

A irmã mais velha do klã, a Kourtney, escolheu a cor roxa para curtir a festa. Mas, diferente das outras garotas, escolheu um strap dress – curto também! – com um pé maior nos anos 1970.

Se o ano fosse 1978, Bianca Jagger escolheria esse look para arrasar no “Studio 54”.

E, para finalizar, Khloe, que não é uma mãe comum, mas uma mãe legalzona, e escolheu um conjuntinho prata – crop e cheio de lantejoulas, claaaaaaaro!

Kongrats, Kardashians! ❤