As roupas que elas amam

1. AgNews zoom_out_map 1/58 AgNews A atriz e modelo Letícia Birkheuer não sai desprotegida do sol pelas ruas e praias do Rio de Janeiro. Ela combina o chapéu de aba reta com vestido listrado e bolsa grande (à esquerda) ou camisa listrada e short curto (à direita) nas produções do dia a dia

2. AgNews zoom_out_map 2/58 AgNews No dia a dia, a atriz Camila Pitanga prefere roupas básicas e deixa o foco do seu visual para os acessórios. A bolsa do tipo carteiro é de um verde intenso, que chama a atenção e alegra o visual preto e branco com camisa (à direita) e com blusa podrinha e lenço colorido (à esquerda).

3. Marjorie Estiano zoom_out_map 3/58 Marjorie Estiano Marjorie Estiano não tem medo de reutilizar suas roupas, mesmo as com estampas marcantes - como essa blusa de oncinha em tons claros. Ela aparece com colar longo e calça jeans (à esquerda) e, mais produzida, com saia de cintura alta e cinto de laço (à direita)

4. Julia Petit zoom_out_map 4/58 Julia Petit A produtora musical e apresentadora Julia Petit compõe visuais caprichados para circular pelas semanas de moda brasileiras. A carteira preta com tachas e costura matelassê é uma de suas peças-chave. Usada no look preto total (à esquerda) e também com o tomara que caia cinza, cheio de cintos pesados (à direita).

5. Flávia Alessandra zoom_out_map 5/58 Flávia Alessandra A atriz Flávia Alessandra gosta de acessórios fashion e circula, nos passeios cotidianos, com seus óculos escuros de gatinho. O modelo é usado entre um voo e outro com jeans e camiseta (à esquerda), e com vestido de couro e camisa jeans, supermoderno (à direita)

6. Mayana Neiva zoom_out_map 6/58 Mayana Neiva A atriz Mayana Neiva escolheu uma jaqueta de couro perfecto caramelo, tom responsável por "acender" suas produções. A peça vai bem com o vestido verde militar (à esquerda) e acrescenta cor ao look com macacão branco (à direita)

7. Mayana Moura zoom_out_map 7/58 Mayana Moura A atriz Mayana Moura gosta de peças escuras, muito couro e sustenta um visual rocknroll cheio de atitude. Um de seus curingas para looks variados é o chapéu Panamá preto, que complementa vestido curtinho preto (esquerda) e arremata a produção com o longo estampado e jaqueta de couro (direita)

8. Stephany Britto zoom_out_map 8/58 Stephany Britto Sthefany Brito adora deixar as pernas de fora com short curtinhos e surrados. O modelo jeans é seu preferido para usar com camisa branca e cinto básico (à esquerda) ou, mais atual, com botas e terno de moletom e rendas (à direita)

9. Deborah Bloch zoom_out_map 9/58 Deborah Bloch A atriz Débora Bloch não tem medo de repetir roupas - nem produções completas! O vestido tubinho com mix de tecidos é um curinga para estreias e festas, que ela combina com a sandália nude. O look foi usado com esmaltes escuros e anel grande (à esquerda) e ganhou uma carteira de tom rosa antigo em outra ocasião (à direita)

10. Flávia Alessandra zoom_out_map 10/58 Flávia Alessandra Uma calça justa de couro é puro fetiche, poderosa para looks noturnos. Flávia Alessandra adora seu modelo skinny, que aparece com camisa militar e cinto de bicho (à esquerda) e com camisa listrada e bolsa metalizada (à direita)

11. Fátima Bernardes zoom_out_map 11/58 Fátima Bernardes O modelo escolhido pela jornalista Fátima Bernardes para o dia a dia é versátil e tem dois tipos de alça: uma de mão, feita de correntes, e outra de couro, para usar a tiracolo

12. Bárbara Paz zoom_out_map 12/58 Bárbara Paz O modelo de bolsa escolhido pela atriz Bárbara Paz para os compromissos do dia a dia é caramelo, tem aparência rústica e é usado a tiracolo - nada convencional e muito estiloso. Ela combina a peça com legging e sobreposição de camisetas podrinhas (à esquerda), ou jeans com barras dobradas e sobretudo (à direita)

13. Fiorella Mattheis zoom_out_map 13/58 Fiorella Mattheis Que uma jaqueta perfecto é capaz de encher o guarda-roupa de personalidade todo mundo já sabe. Mas a apresentadora Fiorella Mattheis vai além e elege um modelo ajustado, branco e curtinho para usar nas mais variadas ocasiões, da esquerda para a direita: com jeans e camiseta para um show; com "skinny jeans" e tênis básico para o dia a dia; e ainda com shortinho desfiado e blusa de brilho, pronta para a festa.

14. Deborah Secco zoom_out_map 14/58 Deborah Secco A atriz Deborah Secco escolheu uma bolsa do tipo Céline acobreada para chamar de sua. A peça, hit da última estação, foi usada a tiracolo em produções com um toque romântico, como o vestido rosado (à direita) e o modelo de miniflorais (à esquerda). Sandálias de salto com meia-pata completaram as composições

15. Barbara Borges zoom_out_map 15/58 Barbara Borges Há algumas estações, o couro deixou de ser sinônimo de inverno e desconforto para ganhar as ruas e baladas de todas as estações. A atriz Bárbara Borges usou seu short de couro com botas e blusa de lã (à direita) e também fez bonito no calor com camiseta de caveira e coletinho com tachas (à esquerda)

16. Nicole Richie zoom_out_map 16/58 Nicole Richie Nicole Richie confere personalidade aos looks com um chapéu preto. Tanto o vestidinho

(à esquerda) quanto o blazer preto com lenço vermelho (à direita) ficaram super charmosos com o acessório na cabeça!

17. Mariana Rios zoom_out_map 17/58 Mariana Rios A atriz Mariana Rios gosta de dar um toque fashion ao seu visual para festas e premiações, mas não abre mão de um sapato em especial: o peep toe preto, atualizado com meia-pata e solado de corda, que já é tendência forte entre as famosas. Ela combina o acessório ao vestido de onça e tons fortes (esquerda) e à combinação sexy de saia e blusa rendadas (direita).

18. Angélica zoom_out_map 18/58 Angélica Uma sandália de tiras, com meia-pata, envernizada e nude. Combinação perfeita, certo? A apresentadora Angelica tira bom proveito da peça e sabe que ela vai bem à noite, seja com vestido justinho com transparência (direita), ou com o tubinho claro que deixa as formas do corpo à mostra (esquerda).

19. Maria Ribeiro zoom_out_map 19/58 Maria Ribeiro Maria Ribeiro faz duas produções românticas com a mesma ideia fashion. Veste saia marrom de linho com blusas levemente bufantes, cinto fininho e sapatilhas coloridas nos pés. Repare que a bolsa também é a mesma.

20. Carolina Kasting zoom_out_map 20/58 Carolina Kasting Para eventos noturnos, Carolina Kasting mescla peças mais sofisticadas com outras despojadas. A saia de cetim com cintura alta, por exemplo, foi misturada duas vezes com blusas simples: regata estampada (à esquerda) e camiseta (à direita). Nos pés, um par de sapatilhas pretas

21. Sofia Coppola zoom_out_map 21/58 Sofia Coppola Uma calça preta com corte impecável vale por várias. A diretora Sofia Coppola sabe disso, tanto que usa e abusa de um modelo com barra mais curta, o qual combina com blusas de caimento perfeito. Na foto à esquerda, ela acerta com a combinação de preto com marinho. À direita, deixa o look charmoso com malha cinza, camisa branca e pulseiras pretas. O sapato, com tira no tornozelo, também é o mesmo nas duas produções

22. Camila Morgado zoom_out_map 22/58 Camila Morgado Camila Morgado gosta de roupas discretas. Os tons sóbrios são os queridinhos da atriz. Veja como ela usa a calça de cintura alta com neutralidade. Primeiro, combina a peça com blusa de cetim um pouco mais clara e sapato preto (à esquerda). Depois, aposta no mesmo modelo (desta vez com o cós um pouco mais alto), blusa nude com leve brilho e sandálias de salto alto (à direita)

23. Regiane Alves zoom_out_map 23/58 Regiane Alves Os tons neutros do macacão - que mais parece duas peças - da atriz Regiane Alves são versáteis. Por isso, ela usa a peça de maneiras distintas. Combinada apenas com sapatilha prata (à esquerda) e, em um momento mais chique, com casaquinho, salto alto e bolsa com pedras (à direita)

24. Marjorie Estiano zoom_out_map 24/58 Marjorie Estiano Marjorie Estiano tem um estilo descolado que mistura ícones de cultura pop - como essa camiseta com estampa de Don Corleone, o "Poderoso Chefão" dos cinemas. A camiseta compõe produções básicas com calça jeans skinny (na imagem acima, à esquerda) e saia jeans e colete (à direita)

25. Sienna Miller zoom_out_map 25/58 Sienna Miller Sienna Miller faz mix interessantes com seu casaqueto preto, sem botões e bem estruturado. À esquerda, ela usa o modelo com shortinho branco amarrado com laço de tecido. Já à direita, equilibra a saia de animal print, mais sexy, com a peça neutra

26. Maria Flor zoom_out_map 26/58 Maria Flor Maria Flor é fã do estilo marinheiro. Tanto que a atriz repete o visual com saia vermelha e blusa listrada. Em uma delas, usa sandália e cinto pratas e casaquinho preto para compor o look (à esquerda); na outra, aposta no oxford com meia soquete e arremata a produção com casaco branco e lenço amarrado na cabeça (à direita)

27. Mariana Weickert zoom_out_map 27/58 Mariana Weickert A apresentadora Mariana Weickert faz produções versáteis sem deixar de lado as sandálias pretas de tiras delicadas e amarrações nos tornozelos. Com elas, Mariana faz um mix de masculino e feminino com terninho e camisa de seda (à esquerda) e fica superfeminina com o vestido de franjas (à direita)

28. Jennifer Conelly zoom_out_map 28/58 Jennifer Conelly A atriz Jennifer Connelly pode estar sofisticada em um lançamento cinematográfico (à esquerda) ou despojada com estampas alegres e espadrilhas nos pés (à direita), mas não importa: a carteira dourada, sem muitos detalhes, é sua escolha certeira para complementar o visual

29. Sophie Charlotte zoom_out_map 29/58 Sophie Charlotte Sophie Charlotte combina o mesmo casaco em produções que misturam branco com preto. No primeiro look, ela usa a peça com calça (à esquerda). Destaque para a bolsa e as sapatilhas estampadas. Já no segundo (à direita), o casaquinho ganha charme com short de cintura alta, colar prata e unhas pintadas de azul

30. Uma Thurman zoom_out_map 30/58 Uma Thurman O colar de pedras com pingente de gota, parace ser queridinho de Uma Thurman. A atriz aposta no acessório em duas produções: com terninho preto fechado e um micropedaço do sutiã à mostra (à esquerda) e combinado com dois colares dourados, cardigã amarelo de botões e blazer preto (à direita)

31. Juliana Didone zoom_out_map 31/58 Juliana Didone Juliana Didone mostra como uma simples regata pode ser usada com versatilidade e charme. Ela usa a peça, em tom rosa clarinho, primeiro com calça escura e sandália baixa

(à esquerda) e, depois, com shortinho vermelho, chinelo e maxibolsa estampada (à direita) - em um visual ao estilo praiano

32. Alessandra Negrini zoom_out_map 32/58 Alessandra Negrini Alessandra Negrini aproveita as mesmas pulseiras em produções distintas. À direita, usa os acessórios com look sofisticado, composto por saia vermelha de cintura alta e blusa com estampa de maxibolas. Já à esquerda, combina o mix de bijuterias com calça jeans "black" e camisa xadrez

33. Christine Fernandes zoom_out_map 33/58 Christine Fernandes Christine Fernandes apostou na padronagem em duas situações bem diferentes: à tarde, combinada com short jeans, cinto despojado e chinelos (à esquerda). À noite (à direita), para ir a um show, a atriz usou a peça queridinha de um jeito básico: com calça jeans

34. Fernanda Lima zoom_out_map 34/58 Fernanda Lima Para passear no shopping, Fernanda Lima não abre mão do conforto. É fã de camisetas "podrinhas" e faz com elas produções sempre despojadas. A apresentadora usa blusa de malha cinza com calça jeans (à esquerda). Em outra ocasião, coloca a mesma peça por cima de um vestidão estampado, com bolsa de zebra (à direita)

35. Chloe Sevigny zoom_out_map 35/58 Chloe Sevigny O jeans não sai de moda e ganha até os looks de festa da atriz americana Chloe Sevigny. Sua jaquetinha, básica e com cara de surrada, faz o contraponto moderno com a saia de franjas e brilho (à esquerda). A peça também serviu para quebrar a sensualidade do vestido justo - e que ainda deixa a barriga à mostra (à direita)

36. Juliana Paes zoom_out_map 36/58 Juliana Paes Apostando na tendência dos blocos de cores, Juliana Paes dá vida às produções com um casaco azul. À esquerda, ela usa a peça com vestido amarelo e colar prata; à direita, faz mix com calça preta boca de sino, blusa laranja e outro colar prata

37. Sabrina Sato zoom_out_map 37/58 Sabrina Sato Vermelho e com saltos enormes, o acessório escolhido por Sabrina Sato torna-se protagonista em qualquer visual. Prova disso é que ele ganha destaque especial tanto com a saia longa de fenda sexy quanto com o vestidinho de lurex

38. Katie Holmes zoom_out_map 38/58 Katie Holmes Katie Holmes mostra como driblar o frio com estilo. Nas produções da atriz tem destaque uma touquinha creme de crochê. O acessório fica mais elegante acompanhado de cachecol do mesmo tom e casaco pesado

39. Grazi Massafera zoom_out_map 39/58 Grazi Massafera Grazi Massafera renova sua legging de ginástica cinza mudando o estilo das regatas. Para malhar, ela usa camisetas soltinhas de tecido leve, meião branco, tops coloridos e agasalhos de moletom

40. Julia Roberts zoom_out_map 40/58 Julia Roberts Julia Roberts dá uma cara nova para peças versáteis, como o colete e a calça brancos. No look à esquerda, a atriz usa o conjunto com blusa rosa, terninho e sapatos vermelhos. Já na produção à direita, dispensa o blazer e joga o colete por cima de camisa preta com babados no decote

41. Fernanda Paes Leme zoom_out_map 41/58 Fernanda Paes Leme Fernanda Paes Leme mostra como é possível criar um look para o dia e outro para a noite com a mesma camiseta. Veja como a atriz transformou o visual despojado, com legging e tênis (à direita), em uma produção de balada com saia animal print, salto alto e bolsa Chanel (à esquerda)

42. Mel Lisboa zoom_out_map 42/58 Mel Lisboa Cintos arrematam o look de maneira implacável. Mel Lisboa sabe disso. A saia rosa ficou charmosa com o cinto branco, que também embelezou a produção com vestido retrô. Um truque legal é brincar com a posição da fivela, como fez a atriz, colocando-a para o lado

43. Carolina Dieckmann zoom_out_map 43/58 Carolina Dieckmann Além de usar a minissaia jeans em diferentes eventos, Carolina Dieckmann também gosta de renovar a peça com a tesoura, cortando e desfiando a barra do jeans

44. Carolina Dieckmann zoom_out_map 44/58 Carolina Dieckmann O vestido longo tipo chemise jeans é um clássico do guarda-roupa feminino e pode ser usado em belos looks de passeio! Carolina Dieckmann renovou seu visual usando a peça com faixa ou cinto com fivela de laço em destaque

45. Cleo Pires zoom_out_map 45/58 Cleo Pires A saia justíssima com fechamento frontal de zíper faz sucesso nos looks de Cleo Pires, que já usou a peça para curtir uma festa de novela da Globo e em duas baladas de lançamento da sua revista PLAYBOY, sempre com muito estilo

46. Deborah Secco zoom_out_map 46/58 Deborah Secco O blazer areia é uma das peças-chave do verão de 2012 e é muito fácil de combinar em qualquer visual. Deborah Secco adora o seu exemplar - em tamanho maxi - que ela usa para passear e para curtir eventos de moda, como o Fashion Rio (à direita)

47. Ivete Sangalo zoom_out_map 47/58 Ivete Sangalo Se tem uma peça que Ivete Sangalo nunca deixa no armário é sua jaqueta de couro tipo perfecto. A cantora adora combinar o casaco com calças escuras - de jeans ou de alfaiataria

48. Kate Middleton zoom_out_map 48/58 Kate Middleton O sobretudo com texturas arabescas da grife Alexander McQueen caiu no gosto da princesa Kate Middleton, que já usou a peça em duas ocasiões diferentes

49. Mallu Magalhães zoom_out_map 49/58 Mallu Magalhães A saia azul (ou preta) de cintura alta é outra peça essencial ao guarda-roupa feminino, pois é muito fácil de combinar. Mallu Magalhães já usou seu modelo com regata (à esquerda) e também com camisa estampada (à direita)

50. Mariana Ximenes zoom_out_map 50/58 Mariana Ximenes A calça jeans azul-escuro com a costura em evidência é uma peça que cai bem tanto nos looks do dia quanto nos da noite. Basta combiná-la com uma blusinha elaborada, como faz a atriz Mariana Ximenes

51. Olivia Palermo zoom_out_map 51/58 Olivia Palermo Mais um blazer areia em evidência! Deborah Secco prefere um modelo maxi, mas a "it girl" Olivia Palermo prefere uma peça acinturada e de ombros marcados, que ela sempre combina com vestidinhos fofos

52. Adriane Galisteu zoom_out_map 52/58 Adriane Galisteu Bolsas também podem ser usadas várias vezes em looks diferentes! A bolsa laranja de Adriane Galisteu, por exemplo, já foi combinada com pretinho básico (à esquerda) e com macacão nude (à direita)

53. Danielle Winits zoom_out_map 53/58 Danielle Winits Danielle Winits não liga de repetir o look inteiro! A atriz adora seu vestido de estilo hippie decotado, que ela usa com legging e sandália rasteira

54. Preta Gil zoom_out_map 54/58 Preta Gil A saia preta tipo lápis - de corte reto - é outra peça essencial ao guarda-roupa feminino. Preta Gil já usou a sua em várias ocasiões - uma vez com casaqueto bordado de brilhos (à esquerda), e outra vez com blusa rendada (à direita)

55. Selena Gomez zoom_out_map 55/58 Selena Gomez Quem disse que o vestido de festa também não pode ser usado mais de uma vez? Celebridades adoram aparecer com looks diferentes em todos os eventos, mas Selena Gomez é original e já usou seu pretinho nada básico para cantar (à esquerda) e também para participar de uma premiação da MTV norte-americana (à direita)

56. Thaila Ayala zoom_out_map 56/58 Thaila Ayala Assim como Ivete Sangalo, a atriz Thaila Ayala é louca por sua jaqueta de couro!

57. Camila Pitanga zoom_out_map 57/58 Camila Pitanga O jeans preto é uma das peças preferidas da atriz Camila Pitanga, que adora usar a peça com camisas, jaquetas e até camisetas