Victoria’s Secret Fashion Show é um desfile de lingeries anual sempre criticado pela falta de diversidade na passarela. As modelos da marca, as famosas Angels são sempre garotas extremamente magras. E só. Não existe espaço para outro tipo de mulher.

E o desfile deste ano, que aconteceu na última sexta-feira (20), em Xangai, na China, não foi diferente. Por isso, a ativista e top plus size Ashley Graham, que sempre luta para as mulheres amarem seus corpos do jeito que eles são, decidiu chamar a atenção na grife para esse problema bem no dia do evento.

Cansada desse padrão, no Instagram, ela simplesmente deu a melhor resposta:

Got my wings! 🦋💐🌈😜 .. my #AdditionElle wings! #thickthighssavelives A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Nov 19, 2017 at 6:47pm PST

Sim, a modelo repostou uma montagem na qual pegam uma foto dela de 2016, quando desfilou para a Additional Elle, marca de roupas canadense plus size, e adicionaram asinhas, uma das principais característica dos desfiles da VS, provando por A+B que todos os manequins são perfeitos. “Consegui minhas asas… Minhas asas da #AdditionalElle”, escreveu a top.

Muitos comentaram na foto dizendo que ficaram animados, por pensarem que finalmente veriam uma modelo plus size nas passarelas da famosa grife de lingerie, e ficaram decepcionados ao lerem que não foi exatamente isso que aconteceu.

Essa não é a primeira vez que Ashley ‘cutuca’ a Victoria’s Secret, em setembro ela participou da campanha #IamNoAngel da famosa grife de moda Lane Bryant, usando o nome dado às modelos da marca para mostrar que a beleza não está em apenas um manequim.

#ImNoAngel babe, all day everyday – even on the EMMYS! #LaneBryant 🎥@CassblackBird A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Sep 17, 2017 at 7:15pm PDT

Ashley Graham desfilando para a Victoria’s Secrets seria um sonho se tornando realidade, e com essa foto só deixa todo mundo com mais vontade!