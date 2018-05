Nesta terça-feira (8), rolou a festa de lançamento de “Segundo Sol”, novela que vai substituir “O Outro Lado do Paraíso” no horário nobre da Globo. Dentre os looks das atrizes, os hits da noite definitivamente foram a transparência e a lingerie à mostra.

Giovanna Antonelli estava belíssima com um sutiã de renda aparecendo por baixo de um blazer preto. E ela está muito maravilhosa com esse cabelo, né?

Giovanna Antonelli Giovanna Antonelli

Mais ousada, Letícia Colin apostou nos brilhos e na transparência. Amamos o fato de que ela optou pelo verde esmeralda em vez de preto.

Letícia Colin Letícia Colin

Giovanna Lancellotti escolheu um vestidinho todo rendado para a noite.

Giovanna Lancelotti Giovanna Lancelotti

Claudia di Moura também apostou na transparência, mas só na parte de baixo da saia.

Claudia di Moura Claudia di Moura

Deborah Secco optou por um look mais discreto, mas o tecido da saia era levemente translúcido, revelando a hot pant por baixo. Linda demais e a gente simplesmente amou o sapato, que tirou a produção do óbvio.