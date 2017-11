Que fofinha! Ava Phillippe, a filha da Reese Witherspoon que mais parece uma irmã gêmea dela, foi a grande estrela do tradicional “Bal des Debutantes”, no sábado (25), em Paris. Na verdade, ela foi uma princesa!

Para o evento, a garota, de 18 anos, uma das 20 debutantes presentes na festa, escolheu um luxuoso vestido de alta-costura do estilista italiano Giambattista Valli. Elle Woods, certamente, ficaria orgulhosa!

Le Bal, Paris ! @avaphillippe A post shared by Padmanabh Singh (@pachojaipur) on Nov 27, 2017 at 3:26am PST

O tal baile é uma espécie de “apresentação” de jovens endinheirados para a sociedade. E, bem, para tirar um pouco do teor antiquado da celebração, é oferecido um jantar para recolher fundos para alguma instituição de caridade. A escolhida deste ano foi o Seleni Institute, que oferece suporte para a saúde mental, principalmente de mães adolescentes.

Antes de Ava, outras filhas de estrelas de Hollywood também já participaram do baile, entre elas: Corinne, filha do Jamie Foxx, e Tallulah e Scout Willis, filha de Demi Moore e Bruce Willis.

E, se para a festa Ava chegou juntinho com a mãe, a primeira dança dela foi com o o Marajá do Jaipur, Padmanabh Singh, um jovem – e bem rico! – jogador de polo de 19 anos, amigo do príncipe William. Eles dançaram uma canção do filme “La La Land”. Realeza de Hollywood!