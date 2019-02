No último domingo (17), aconteceu em Las Vegas mais uma edição do Billboard Music Awards, onde o estilista da Balmain, Olivier Rousteing, anunciou diretamente do red carpet a nova parceria da grife com a H&M, em uma coleção com lançamento previsto para o dia 5 de novembro.

Já mostrando uma prévia das peças, as modelos Jourdan Dunn e Kendall Jenner surgiram ao lado de Rousteing usando modelos dessa parceria, marcadas pelos tradicionais bordados Balmain