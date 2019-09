Belíssima, Dakota Johnson foi a mais bem-vestida do fim de semana

Olha, foi um final de semana bastante agitado no mundinho das celebridades internacionais. Enquanto nos Estados Unidos, rolava a bombada Semana de Moda de NY (com direito a Zendaya arrasando em um terno cinza em uma festa pós-desfiles) e o torneio de tênis US Open, no Canadá acontecia o Festival Internacional de Cinema de Toronto. Ambos os eventos, claro, renderam ótimos looks do dia, mas nenhum tão belo e bem resolvido quanto o de Dakota Johnson.

Para uma festa armada pela Hollywood Reporter, no sábado (7), em Toronto, a atriz – que não tem mais aquela famosa separação nos dentes da frente, a tal diastema – optou por uma produção que, apesar de não reinventar a roda, checava todos os requisitos de um bom look de tapete vermelho: design interessante para uma boa fotografia, cor excelente, além de deixá-la visivelmente confortável.

Criação da Valentino, o vestido com decote ciganinha em um tom de verde musgo quase militar era o sonho de qualquer princesa moderna.

Ponto para o cabelo com coque podrinho (que deixou tudo ainda mais moderno) e para a beleza discreta com direito a um batom puxado para o marrom.