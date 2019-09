Belíssima, Meghan Markle saiu da licença-maternidade e lançou coleção

Meghan Markle não está mais em licença-maternidade – por uma boa causa, ela deixou o bebê Archie no castelo (quer dizer, na Frogmore Cottage!). Nesta quinta-feira (12), em Londres, ela lançou oficialmente a “Smart Set”, coleção-cápsula de roupas em benefício da Smart Works, instituição de caridade da qual ela é patrona com o objetivo de reinserir mulheres no mercado de trabalho.

As peças, todas curingas com uma pegada meio social, meio escritório, foram criadas em parceria com a designer e amiga pessoal dela, Mischa Nonoo, e serão distribuídas nas lojas Marks & Spencer, John Lewis e Jigsaw, grandes varejistas do Reino Unido. Toda vez que uma roupa for comprada em desses lugares, uma peça equivalente será doada para a organização.

E, no melhor estilo Victoria Beckham e irmãs Olsen, que vestem as próprias criações, a Duquesa de Sussex lançou o projeto vestindo literalmente a camisa (branca!) e a calça da coleção, que custam 125 e 120 libras, respectivamente.

Para complementar, ela apostou em escarpins Manolo Blahnik em um tom marrom, cinto Ralph Lauren e os fabulosos brincos “borboleta”, que já foram da Princesa Diana.