Em Cannes, Bella Hadid apareceu com a calça jeans do momento

Bella Hadid, além de modelo, é praticamente um cabide ambulante de novas tendências. É sério, ultimamente, a garota lança mais “modinhas” do que a Marvel lança filmes de herói. Embaixadora não-oficial dos onipresentes óculos pequeninos, a caçula da família Hadid está pelo Festival de Cannes 2018, na França, e, obviamente, aproveitou uma “folguinha” do tapete vermelho para, nesta terça-feira (15), sair por aí, claro, com mais um look “trendy”.

A aposta da vez, no entanto, já é uma conhecida das brasileiras: a calça jeans com listras laterais. O modelo esportivo, um sucessão dos anos 1990, voltou repaginado para o guarda-roupa das fashionistas graças ao revival da década e a um empurrãozinho de marcas de luxo como a Gucci (e da Adidas!). A da top model, inclusive, é vintage, de uma grife chamada Lambert.

Além do jeans, a bella (sorry o trocadilho!) apostou em um body em tom branco com decote monástico da Fleur du Mal, além de sandálias da parceria entre Jimmy Choo x Off-White, a marca mais cool e falada do momento.

Ah, a bolsa é Dior porque, né, um pouco de tradição é sempre bom.