Bem bruxona, Angelina Jolie arrasa em look gótico na estreia de Malévola 2

–

Estrela definitiva de Hollywood dos nossos tempos, Angelina Jolie sabe como causar impacto em um tapete vermelho. Relembrando a fase quando andava por aí como a gótica mais glamourosa do planeta, a atriz apareceu “bem bruxona” e arrasou na escolha do look para a estreia mundial de “Malévola: Dona do Mal” na última segunda-feira (30), em Los Angeles.

Leia Mais: Estou chocada com o vídeo da transformação da Angelina Jolie em Malévola

Para a ocasião, ela apostou em um vestido drapeado da Atelier Versace exclusivo e todo feito em tecido metálico. Para completar, a peça era adornada com um broche de Swarovski em formato de escorpião. Bem sexy e completamente pronta para lançar um feitiço.

A beleza, como sempre, foi toda discreta para deixar o look brilhar: olhos levemente delineados, pele básica “de bonita” e lábios quase naturais não fosse uma camada de gloss aplicada. O cabelo em coque e todo puxado para trás finalizou a produção perfeitamente.

Ah, e o momento fofo ficou por conta de (quase) todos os filhos da atriz ao lado dela no red carpet. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt, e Knox Leon Jolie-Pitt foram os convidados de honra e, assim como a mãe, cruzaram o tapete vermelho com looks saídos do armário de um vilão da Disney. Quer dizer…