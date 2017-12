Beyoncé elegeu o melhor vestido para as festas de fim de ano

A rainha Beyoncé usou um vestido de penas para a afterparty da plataforma de streaming musical Tidal, que aconteceu em 17 de outubro. Mas só agora ela decidiu mostrar o look! E a época é perfeita, porque ele combina muito com as festas de fim de ano. As imagens do look estão em seu site e em seu Instagram – e uma é mais maravilhosa que a outra.

Ela postou três imagens no Instagram criando uma montagem gigante que mostra cada parte da roupa tem uma média de dois milhões de curtidas cada. E não podia ser por menos: com a maquiagem e cabelo que usou durante o concerto da plataforma, Bey parece ter saído de um conto de fadas.

A Queen B ficou maravilhosa com o vestido que chegou em primeira mão para ela, afinal, a grife Nina Ricci, responsável pelo vestido, lançou nesta terça-feira (12) a sua linha primavera/verão 2018, a qual a peça pertence a peça.