Beyoncé usou o look mais poderoso do fim de semana na festa do P. Diddy

Beyoncé apareceu simplesmente deslumbrante na festa de aniversário do rapper P. Diddy ao lado do maridão Jay-Z. A cantora prestigiou o colega neste fim de semana com um belo vestido preto com uma fenda e detalhes em prata no formato de flocos de neve. É a combinação perfeita para o Natal, não é mesmo?

Como acessórios, Bey optou por uma luva longa preta, uma pulseira de prata e um belo anel com pedra. Ela complementou o look com uma bolsa prateada bem brilhosa e um salto preto, finalizando um visual bem festivo e a cara do final de ano.

Em entrevista a revista ELLE, Bey respondeu à pergunta de um fã sobre o que ela faz com roupas como a que usou na festa de P. Diddy depois de usá-las. Segundo a cantora, ela escolhe estrategicamente suas peças, guarda algumas e doa outras.

“Eu acho importante ter boas peças básicas que você possa usar repetidamente. A versatilidade é uma grande parte da linha Ivy Park [sua marca de roupa] e o que me inspira. Você pode criar seu próprio estilo experimentando e arriscando, continuamente reiventando seu visual com todas essas peças”, contou.

“Eu também doo minhas roupas pessoais para grandes instituições de caridade que apoiam as mulheres a se levantarem. E guardo minhas peças especiais para as minhas filhas!”, revela. Que fofura, né?