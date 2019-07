Beyoncé surge deusa com look de marca brasileira em novo clipe

Beyoncé, que não dá ponto sem nó, lançou na noite de terça-feira (16) o videoclipe da música “Spirit”, composição inédita que é parte da trilha sonora do live-action de “O Rei Leão”, no qual a cantora dá voz à personagem Nala.

Leia Mais: Reluzente, Beyoncé usa vestido amarelo ouro em pré-estreia de ‘O Rei Leão’

O clipe, que exalta a cultura do continente africano e conta com a presença de Blue Ivy Carter, filha mais velha de Bey, vem cheio de looks deslumbrantes, um deles criação exclusiva de uma marca brasileira, a Maison Alexandrine.

A peça artesanal, idealizada por Alexandra Fructuoso, portuguesa radicada no Brasil e dona da label, é um body off-white riquíssimo, com capa e gola alta e completamente enfeitado com bordados de pérolas, canutilhos e búzios com cristais. Na parte de trás, o modelo se estende formando uma saia longa, igualmente glamourosa.

Nos stories do perfil oficial da Maison Alexandrine, no Instagram, dá para ver detalhes do croqui que deu origem à produção, que tem dedo de Zerina Akers, atual stylist de Beyoncé:

Foi criado, ainda, um acessório de cabeça que casa com o body para completar o visual:

Além de Beyoncé, a grife, que possui uma loja localizada em um casarão na cidade de São Paulo, e outra na Galeries Lafayette de Dubai, nos Emirados Árabes, já vestiu outros nomes de peso, como Kim Kardashian, Miley Cyrus e Saoirse Ronan.

Essa não é a primeira vez que Queen Bey investe em marcas brasileiras. Em setembro do ano passado, quando curtia seu aniversário na Sardenha, Bey apareceu usando uma bolsa de palha da Nannacay, especializada em acessórios.

Já no clipe do hit “Sorry”, uma das faixas do álbum visual “Lemonade” (2016), Bey surgiu em uma das cenas com um macacão belíssimo da também nacional GIG Couture.

Para ver o look da Maison Alexandrine em movimento, vá até os 2:34 minutos do vídeo de “Spirit”: