Black Friday: 12 ofertas babadeiras para aproveitar nas lojas da Melissa

Boa notícia para as melisseiras de plantão! A Melissa anunciou nesta quarta-feira (21) que também vai participar da Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira (22), e se segura: vem coisa boa por aí. De acordo com eles, os descontos podem chegar até a 60% em itens selecionados e rolam até o próximo domingo (25) no e-commerce e nas lojas físicas da marca.

Nessa promo, por exemplo, a bota de cano alto Melissa Fullness, vai de R$ 450,00 para R$ 180,00. Sempre quis aquele chinelo tipo slide com estampa de arco-íris? No preço ajustado, ele sai por R$ 60,00 (antes ele custava R$ 150,00).

De acordo com a grife, a antecipação da liquidação acontece para evitar os famosos tumultos da data. Abaixo, a gente separou nossas pecinhas favoritas e com preços beeem camaradas.

De: R$ 150,00

Por: R$ 60,00

De: R$ 130,00

Por: R$ 65,00

De: R$ 220,00

Por: R$ 132,00

De: R$ 170,00

Por: R$ 119,00

De: R$ 180,00

Por: R$ 72,00

De: R$ 180,00

Por: R$ 72,00

De: R$ 160,00

Por: R$ 112,00

De: R$ 290,00

Por: R$ 203,00

De: R$ 160,00

Por: R$ 112,00

De: R$ 450,00

Por: R$ 180,00

De: R$ 250,00

Por: R$ 125,00

De: R$ 160,00

Por: R$ 96,00