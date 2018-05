Blake Lively finalmente se vestiu como uma Patricinha de Beverly Hills

Em um mundo ideal isso já teria acontecido, mas, como vivemos no planeta terra e, por aqui, as coisas não são necessariamente justas, Blake Lively demorou anos para finalmente incorporar o papel que ela nasceu para desempenhar: o de Cher Horowitz, personagem de Alicia Silverstone no clássico “As Patricinhas de Beverly Hills”.

Calma, infelizmente, não vai rolar uma regravação do filme! Nesta segunda-feira (07), para uma festa pós-Met Gala organizada pela Versace, a atriz apenas resolveu reinterpretar o look xadrez usado pela provavelmente garota rica mais adorável do cinema.

Para quem não lembra do look, é esse aqui:

E essa é a releitura feita pela nossa eterna Serena van der Woodsen:

Camisa social: check! Casaco xadrez: check. Saia plissada: check (com ressalvas, é um reinterpretação, oras!). É como se o ano fosse 2018 e a Cher tivesse acabado de arrasar no baile do Met, em Nova York… Por isso, o permanente no cabelo!

O lookinho todo preppy em padronagens xadrez é cortesia, obviamente, de Donatella Versace, dona da festa, que, no último desfile da marca, apresentou diversas versões da personagem de Alicia Silverstone.

Cher está orgulhosa!