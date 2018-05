Blake Lively homenageou com o look o marido no red carpet de “Deadpool 2”

Ai, ai, dona Blake Lively! Conhecida por amar moda (e por adorar dizer não ter uma stylist!), a atriz adora se divertir com os looks e, para a estreia de “Deadpool 2”, filme estrelado pelo marido Ryan Reynolds, nesta segunda-feira (14), não foi diferente.

Nossa eterna Serena van der Woodsen se empolgou, já que ela adora um tema, e resolveu aparecer com uma releitura chique do uniforme do anti-herói da Marvel. A cara dela isso!

O vestido preto exclusivo, criação do estilista Brandon Maxwell, era todo em paetês e adornado com uma faixa na cintura em tom bordô – as cores do personagem. Só faltou mesmo a máscara, né?

–

Sandálias de tiras Louboutin completaram a produção irreverente. A gente só deixaria em casa mesmo os brincos Lorraine Schwartz (talvez, um pouco grandes demais?)…

–

E, obviamente, ela não ficou só nisso, não, e fez questão de usar nail arts com motivos do Deadpool. Blake não brinca em serviço mesmo, hein?!