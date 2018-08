Blake Lively infelizmente decepcionou com o look dela no VMA 2018

A atriz Blake Lively que adora dizer por aí não ter um stylist foi a responsável por fechar o tapete vermelho do Video Music Awards 2018, o VMA, desta segunda-feira (20), em Nova York.

Ela, que USOU UM TERNO FLUORESCENTE na última sexta, resolveu aparecer mais discreta em uma premiação na qual a premissa é não ser discreta. De qualquer forma, estava fabulosa como sempre, mas muitos fãs no Twitter reclamaram da escolha.

“Blake Lively só sai de casa por uma 1 semana durante o ano. Arrasa em 90% dos looks. No dia do evento principal chega assim”, escreveu uma usuária.

Em um cosplay da Marlene Dietrich (alguém que a geração Z, público-alvo da MTV não deve conhecer), a estrela escolheu um terno (o sétimo esta semana!) total white da Ralph & Russo com um culote de respeito.

O motivo dela estar usando tantas peças do “guarda-roupa masculino”? No novo filme dela, “Um Pequeno Favor”, que estreia em setembro nos Estados Unidos, ela usa e abusa dos ternos.

A gente achou ela bem bonita e a calça deu uma atualizada no visual. Curtiram?