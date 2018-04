Blogueira bomba ao transformar vestido de R$ 13 em peça luxuosa

A blogueira Amber Scholl está deixando todo mundo de queixo caído com seu mais novo vídeo de DIY, feito especialmente para a temporada de bailes de formatura dos Estados Unidos. Ela conseguiu transformar um vestido do good will (brechó de caridade) em uma peça deslumbrante.

Originalmente, o vestido custou 4 dólares – o equivalente a pouco mais de 13 reais – e ela nem precisou usar máquina de costura para a customização. Utilizando pedrarias, penas, linha e agulha, ela deu uma cara completamente nova ao vestido.

Postado há três dias, o vídeo já é um dos mais visualizados do canal de Amber no YouTube e segue a mesma linha do maior hit do vlog dela: um vídeo intitulado “Como fazer com que roupas baratas pareçam caras”. No Twitter, o post mostrando o antes e depois do vestido já recebeu 136 mil likes e foi replicado mais de 28 mil vezes.

Apesar de ser em inglês, não é difícil de entender como foi o processo de customização. Olha só: