Sim, o esperado momento de “colocar o bloco na rua”, finalmente, chegou. É Carnaval, gente. Ainda bem, muitas das nossas lojas favoritas resolveram facilitar a nossa vida e preparam lançamentos especiais para a data.

A C&A, por exemplo, fez uma coleção chamada “Magia de Carnaval” e, aparentemente, a peça hit absoluto da folia será mesmo o body. A marca trouxe diversas opções bem lúdicas.

Dá uma olhada.

Se no ano passado, a “Mulher-Maravilha” já foi uma das queridinhas, este ano, com o lançamento do filme, a fantasia tem tudo para explodir. As fãs da Batgirl também podem se alegrar.

Uma das grandes apostas da marca, o body de arco-íris é perfeito para quem quer se jogar num look unicórnio. Para as sereias de plantão, o body holográfico com escamas é must-have.

Tá a fim de colocar umas orelhas de oncinha? Eis o complemento perfeito. Amigas borboletas, tem coisa para vocês também.

Bem, mas se você é do tipo que não curte muito um body, a marca também preparou opções de regatas fofas. E, ó, para finalizar o look, eles também estão vendendo tiaras de flores e chifres de unicórnio.

Interessada? As peças já estão à venda nas lojas e no e-commerce da C&A.

* Preços pesquisados em janeiro de 2018.