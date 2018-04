40 botas incríveis para você arrasar no outono-inverno 2018

O frio do outono e do inverno nos inspira a usar botas nos pés, o que significa que está na hora de tirar as suas do fundo do armário, do closet ou da sapateira e também de comprar algumas novas, para acompanhar as tendências desta temporada.

“Neste ano, o branco e o vermelho estão super em alta e são realmente os grandes destaques para os looks. Cores fortes, como azul, verde e roxo – por causa da ultraviolet, a cor do ano da Pantone – entram junto, assim como o brilho do verniz”, afirma a consultora de imagem e estilo Juliana Marangoni.

Os modelos que mais chamam a atenção por fugir do tradicional, ela conta, são o coturno, as sock boots (em que os canos são como meias) e as botas over the knee ainda mais altas do que nas coleções passadas.

Entre os saltos, os kitten heels voltaram com tudo. São aqueles saltinhos retrô bem baixinhos e curvados, sabe? Depois de ressurgirem nos sapatos da primavera-verão 2017/2018, eles estão agora nas botas.

No meio disso tudo, continue andando por aí com suas botas de cores neutras e modelos clássicos, claro. “Tudo que é neutro não sai de moda nunca. Botas pretas e marrons de cano alto, médio e curto sempre estarão em alta”, garante Juliana.

Selecionamos 40 botas lindíssimas das coleções outono-inverno 2018, tanto tradicionais quanto seguindo as tendências, para você se inspirar na hora de compor seus visuais. Confira na galeria!

* Preços consultados em abril de 2018

